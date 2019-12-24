خرجت دون إذنه فطعنها

القاهرة(صدى):

أقدم زوج مصري على طعن زوجته بسكين، وذلك لخروجها من المنزل دون إذن منه.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغاً من أحد المستشفيات، يفيد بوصول سيدة 40 عاما، مصابة بجرح قطعي عميق في الظهر.

وبالتحقيق أوضحت الزوجة المجني عليها وجود خلافات سابقة بينها وبين زوجها، تركت على إثرها المنزل، فقام بالتعدي عليها بالضرب باستخدام سكين.

واعترف المتهم بجريمته، وأنه أراد تأديبها، كونها تركت المنزل من دون إذنه.