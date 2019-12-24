الحجز على أموال الممول الرئيسي لبشار الأسد

وكالات(صدى):

قررت السلطات السورية الحجز الاحتياطي على أموال رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، أبن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد، وعدد آخر من رجال الأعمال إضافة إلى زوجاتهم.

وأصدرت مديرية الجمارك السورية قرارا بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يمتلكها رامي مخلوف، وكل من باهر السعدي، ومحمد خير العمريط، وعلي محمد حمزة، إضافة إلى زوجاتهم، وعلى شركة آبار بتروليوم سيرفيسز.

ويأتي القرار بحسب بيان مديرية الجمارك، ضمانًا لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بقضية تتعلق بمخالفة أنظمة الاستيراد وغرامات أخرى.

وتفرض الحكومة السورية الإقامة الجبرية على رامي مخلوف، لتحجيم نفوذ المتنفذين في فترة الحرب من أجل تعزيز نفوذ أجهزة الأمن.