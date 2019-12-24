الهيل: سعيد ببراءة القحطاني..وتميم يغار من الأمير محمد بن سلمان

عادل الحربي(صدى):

أكد المعارض القطري خالد الهيل، أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، يستحق لقب أمير الإنسانية، وذلك بالتزامن مع إعلان نتائج التحقيقات في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال الهيل عن ولي العهد: هذا الرجل الشامخ يستحق وبكل فخر لقب أمير الشباب والإنسانية.

وتابع: تميم يغار جدًا من إنجازات الأمير محمد بن سلمان لذلك يعتقد أن حملات التشويه ستتمكن منه ولكنه وقف شامخًا قويًا وحقق العدالة وانتصر لأبناء جمال خاشقجي ومازال صياحهم طرب ولادرى عنهم.

وعن السياسة المتبعة من قناة الجزيرة القطرية في الهجوم على المملكة، وقلب الحقائق عن أصلها، قال الهيل: لايوجد أقذر من قناة الجزيرة، ولا أوقح من نظام قطر.

وأعرب الهيل عن سعادته ببراءة سعود القحطاني، قائلا: أنا سعيد جدا ببرائة القحطاني لأني أعلم مدى كره وبغض النظام القطري له، وأعلم تماما كم صرف النظام القطري لتشوية سمعته والإطاحة به ولكن لايصح الا الصحيح.

ووصف الهيل القحطاني بأنه: رجل دوله من الطراز الأول ،وفي وصادق مع وطنه وقيادته واجه تنظيم الحمدين ووقف في وجه أعداء وطنه.

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