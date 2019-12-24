بالفيديو..متحدث الجيش الليبي: قطر الراعي الرسمي للإرهاب
أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن قطر هي الراعي الرسمي لكل العمليات الإرهابية التي تشهدها ليبيا.
وقال المسماري في تصريحات تلفزيونية: قطر لم تكن راعية وداعمة للإرهاب في ليبيا فقط، بل كان لها جنود على الأرض في مدينة بني غازي.
وأضاف: هؤلاء الجنود كان يطلق عليها مجموعة الفهد الأسود للإشراف على الاغتيالات وتدريب الإرهابيين وتنفيذ الاغتيالات والمال القطري هو من يمول تلك المجموعة.
واستكمل: بعد إعلان دول الرباعي العربي الداعي لمكافحة الإرهاب مقاطعة الدوحة، تم نقل الوجوه الإخوانية من قطر إلى تركيا.
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