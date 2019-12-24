بالفيديو.. الحقيل: توقيع عقود بـ 11 مليار ريال لتوفير وحدات سكنية للأسر الأشد احتياجاً

عادل الحربي(صدى):

أوضح وزير الإسكان ماجد الحقيل أن عدد الوحدات السكنية التي تدخل السوق السعودي سنوياً، يتراوح بين 350 ألفاً إلى 400 ألف وحدة سكنية.

وقال الحقيل خلال لقاءٍ على قناة “الإخبارية” إن الشراكة مع القطاع الخاص أصبحت تحفز لعرض وحدات سكنية تتراوح أسعارها بين 250 ألفاً إلى 750 ألف ريال، وهذا ساعد في عمل توازن في السوق، إضافة إلى توفير أراضٍ للمستفيدين ومنحهم قروضاً لبدء البناء.

وأضاف إنه تم توقيع عقود بـ11 مليار ريال لتوفير 30 ألف وحدة سكنية بنظام الانتفاع للأسر الأشد حاجة.

وأكد أن الدولة حققت أهدافها الموضوعة في 2019 ومكنت 165 ألف أسرة من امتلاك السكن خلال نفس العام، وستقوم الوزارة بضح 100 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص في 2020.