الاتفاق: لا نفاضل بين الهلال والنصر والشرط الجزائي ليس سببًا لعدم إقالة المدرب (فيديو)

ماجد محمد(صدى):

أكد خالد الدبل رئيس نادي الاتفاق، أن وضع الفريق لا يعجبه وأنه يتحمل مسؤولية النتائج السلبية، موضحًا أن طريقة اختيار اللاعبين تتم عن طريق لجنة فنية ومدى قابليته لدى المدرب.

وأضاف خلال مداخلة له في برنامج «الدوري مع وليد»:«الشرط الجزائي في عقد المدرب خالد العطوي ليس سببًا في عدم إقالته والأرقام التي يتم تداولها غير صحيحة، بيع اللاعبين ليس عيبًا والفريق لن يهبط وقد مررنا بصعوبات كثيرة بالمواسم الماضية».

وتابع: «استلمنا الفريق وهو يفشل بالصعود ثم صعدنا لدوري المحترفين، لدينا حاليا 14 لاعب في المنتخبات السعودية بجميع الفئات بعد أن كانوا 2 فقط، الموهبة السعودية مهمة جدًا، إما الشراء أو البناء».

وأردف: «لا يوجد شيء مستحيل ونعمل دائمًا في تعديل الأخطاء، مشكلتنا الرئيسية هي الاستقرار»، متابعًا: «المدرب خالد العطوي يعتمد على الاستحواذ والضغط العالي ونؤمن بفلسفته وسوف تحقق النتائج ولدينا استراتيجية نعمل عليها».

وأضاف: «بوقفة الجميع سيعود الفريق، نعاني مع الإصابات وسنتحرك بالفترة الشتوية.. قدمنا مسوى مميز أمام الرائد والمباراة سرقت منا.. نحتاج للوقت فقط».

وأكد أن الفريق «لا يفاضل بين الهلال والنصر في بيع اللاعبين، نعرض اللاعبين للانتقال وفقًا لاحتياجنا الفني.. وصلتنا عدة عروض لشراء محمد الكويكبي ونحن نبحث عن الحفاظ على مكتسباتنا».

وتابع: «نتحمل ما حدث في قضية خسارة المليون بسبب الحضور الجماهيري لأننا اخترنا الشركة المشغلة».

ويحتل الاتفاق المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 13 نقطة فقط.

#الدوري_مع_وليد خالد الدبل- رئيس نادي #الاتفاق: استلمنا الفريق وهو يفشل بالصعود ثم صعدنا لدوري المحترفين.. لدينا حاليا 14 لاعب في المنتخبات السعودية بجميع الفئات بعد أن كانوا 2 فقط.. الموهبة السعودية مهمة جدًا، إما الشراء أو البناء. pic.twitter.com/YRFSRAaOJW — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) December 23, 2019

#الدوري_مع_وليد خالد الدبل- رئيس نادي #الاتفاق: لا نفاضل بين #الهلال و #النصر في بيع اللاعبين.. نعرض اللاعبين للانتقال وفقًا لاحتياجنا الفني.. وصلتنا عدة عروض لشراء محمد الكويكبي ونحن نبحث عن الحفاظ على مكتسباتنا. pic.twitter.com/CiZU2GBiEj — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) December 23, 2019