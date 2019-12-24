ياسر القحطاني: بيان النائب العام أنهى الجدل حول قضية خاشقجي

ماجد محمد(صدى):

علق لاعب المنتخب الوطني ونادي الهلال السابق، ياسر القحطاني، اليوم الاثنين، على بيان النائب العام بشأن الأحكام الصادرة في قضية وفاة المواطن الصحفي جمال خاشقجي في مدينة إسطنبول التركية.

وقال ياسر القحطاني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” ‏بيان النائب العام أنهى الجدل وأوضح الحقائق حول قضية جمال خاشقجي رحمه الله. والحمدلله على ثبوت براءة معالي المستشار سعود القحطاني واللواء أحمد عسيري ” .

وأضاف ” القحطاني” مشيرًا إلى المستشار سعود القحطاني واللواء أحمد عسيري، قائلًا: ” فهما من رجالات الوطن الذين خدموا بلادهم بكل إخلاص. عدالة الشرع والقانون فوق كل أحد ” .

وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة، كانت قد كشفت عن انتهاء تحقيقات في القضية والحكم بقتل خمسة أشخاص قصاصاً، وهم المباشرون في قتل المجني عليه، وسجن ثلاثة من المدعى عليهم؛ لتسترهم، بأحكام مجملها 24 عاماً.