سبب إصدار الأحكام بشكل سريع في قضية «خاشقجي»

نايف السالم(صدى):

أكدت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، أن إصدار الأحكام بسرعة في قضية وفاة المواطن الصحفي جمال خاشقجي، يبرهن أن المملكة لا تتوانى في تحقيق العدالة والمصداقية والشفافية دون المحاباة لأحد على حساب أحد ومعاقبة كل متورط في الأمر.

وتدل سرعة إصدار هذه الأحكام، أن المملكة لا تتأخر في تحقيق العدالة مهما كانت المعوقات؛ حيث عندما رفضت السلطات التركية إرسال 12 إنابة قضائية للسلطات السعودية، واكتفت بإرسال إنابة واحدة، لم تيأس المملكة.

وفي السياق نفسه، واصلت المملكة جهودها رغم المعوقات التي حاولت تركيا وضعها أمامها، وحصلت على الأدلة والقرائن التي تتعلق بالقضية؛ الأمر الذي أدى إلى إصدار هذه الأحكام بكل ثقة واقتدار.