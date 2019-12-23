إقفال طرح شهر ديسمبر 2019 من برنامج صكوك المملكة المحلية

علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة المالية، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر ديسمبر 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي.

وأوضحت أنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5.099 مليار ريال، حيث قُسمت الإصدارات إلى أربع شرائح.

وجاءت الشرائح كالتالي:

الأولى تبلغ 159 مليون ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.574 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2025 ميلاديًّا.

الثانية تبلغ 1.183 مليار ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 1.837 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلاديًّا.

الثالثة تبلغ 663 مليون ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 10.134 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلاديًّا.

الرابعة تبلغ 3.093 مليار ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 23.708 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2049 ميلاديًّا.