ولي العهد البريطاني يكشف تطورات الحالة الصحية لوالده

لندن(صدى):

كشف الأمير تشارلز، اليوم الاثنين، إن والده الأمير فيليب، البالغ من العمر 98 عامًا، زوج الملكة إليزابيث ”بخير“ في المستشفى، حيثُ يخضع للمراقبة منذ بضعة أيام.

وقال قصر باكنغهام الأسبوع الماضي، إن الأمير فيليب نقل إلى المستشفى في إجراء احترازي للعلاج من ظرف صحي سابق.

وأضاف: ” إنه بخير بمجرد بلوغ هذا السن، لا تسير الأمور على ما يرام، يحظى بعناية فائقة في المستشفى “.

ويذكر أن فيليب، الذي يحمل رسميا لقب دوق ادنبرة، قد سافر من مقر إقامة ملكي في نورفولك بشرق إنجلترا يوم الجمعة الماضي إلى مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن؛ للخضوع للمتابعة والعلاج.