بالفيديو.. المملكة تفي بوعد ولي العهد بشأن قضية خاشقجي

نايف السالم(صدى):

أكدت الأحكام الصادرة في قضية وفاة المواطن الصحفي جمال خاشقجي، على تنفيذ وعد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في منتدى الاستثمار عام 2018 بمحاسبة كل المتورطين في الواقعة وتحقيق العدالة.

وقال سمو ولي العهد، في وقت سابق، أن الحادث بشع، وغير مبرر تمامًا، ومؤلم لجميع السعوديين، متعهدًا بالعمل لاستكمال التحقيقات، وتقديم المذنبين للمحاكمة لأخذ العقاب الرادع؛ لتأتي الأحكام وتؤكد على عزم المملكة منذ اليوم الأول على عدم التهاون في حق مواطنها.

وألجمت الأحكام الصادرة ألسنة المدعين وأصحاب المصالح والأجندات السوداء الذين حاولوا تسييس القضية وتشويه سمعة المملكة؛ حيث أعلنت، اليوم الاثنين، انتهاء التحقيقات، وقضت المحكمة بقتل 5 قصاصًا، وسجن 3 من المدَّعى عليهم لتسترهم، بأحكام مجملها 24 عامًا.