شاهد.. الهلال يحتفل بالمرتبة الـ16 عالميًا بـ 16 لغة
احتفل نادي الهلال، بتواجده في المرتبة الـ16 بين أندية العالم، بإصدار «الهلال كبير آسيا» بـ 16 لغة مختلفة.
وتضمنت اللغات الآتي: «العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الاسبانية، الإيطالية، اليونانية، البرتغالية، الرومانية، الروسية، الألمانية، الكورية، الصينية، اليابانية، التركية، الأردية، الفارسية».
احتل نادي الهلال، المركز رقم 16 في ترتيب الأندية عالميًا، متفوقًا على باريس سان جيرمان وآرسنال وتوتنهام.
جاء ذلك وفقًا لإحصاءات موقع «Football World Ranking» خلال الأسبوع الأخير من عام 2019، إذ تصدر الهلال تصنيف الفرق العربية والآسيوية.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6738 ] نشر منذ 45 دقيقة
الف مليون مبروك و اتمني من الفقراوية في صدي ما يدخلون لان ضغطهم بيرتفع
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6738 ] نشر منذ 45 دقيقة
الف مليون مبروك و اتمني من الفقراوية في صدي ما يدخلون لان ضغطهم بيرتفع
ابو وليد[ عدد التعليقات: 1171 ] نشر منذ 22 دقيقة
يستاهل كبير وزعيم آسيا –يحتفل ب16 على العالم وفيه نادي نسيت اسمه يحتفل بحصوله على اللعب النظيف من عهد الدوله العباسيه ومعاهم خرقه عليها شخاميط يقولون موقعها عمروبن هشام