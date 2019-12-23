شاهد.. الهلال يحتفل بالمرتبة الـ16 عالميًا بـ 16 لغة

ماجد محمد(صدى):

احتفل نادي الهلال، بتواجده في المرتبة الـ16 بين أندية العالم، بإصدار «الهلال كبير آسيا» بـ 16 لغة مختلفة.

وتضمنت اللغات الآتي: «العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الاسبانية، الإيطالية، اليونانية، البرتغالية، الرومانية، الروسية، الألمانية، الكورية، الصينية، اليابانية، التركية، الأردية، الفارسية».

احتل نادي الهلال، المركز رقم 16 في ترتيب الأندية عالميًا، متفوقًا على باريس سان جيرمان وآرسنال وتوتنهام.

جاء ذلك وفقًا لإحصاءات موقع «Football World Ranking» خلال الأسبوع الأخير من عام 2019، إذ تصدر الهلال تصنيف الفرق العربية والآسيوية.