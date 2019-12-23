السند: يمكن تجزئة زكاة المال (فيديو)

نايف السالم(صدى):

أكد الدكتور عبدالرحمن السند، أنه لا حرج في إعطاء شخص واحد الزكاة، كما يمكن تجزئتها عليه إذا كان لا يُحسن صرف المال.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «يستفتونك»، لابد أن تجعل حساب الزكاة (إذا كنت ستخرجه متقطعًا) خارج عن مالك حتى تعلم أن هذا المال قد خرج من مالك إلى الله، وكذلك ليعلم الورثة بعد ذلك أنه مال زكاة.

وفي سياق آخر، شدد على أنه لابد من التوبة عن الذنب في كل مرة يقع فيه الإنسان، مضيفًا: « ليس من شروط قبول التوبة عدم ارتكاب الذنب مرة أخرى».

وتابع: « نجد أن الإنسان إذا وقع في الذنب ولو لأكثر من مرة فيجب أن يتوب كل مرة».