وظائف إدارية شاغرة في جمعية البر الخيرية بدوقة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جمعية البر الخيرية بدوقة عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس، ومنها مدير تنفيذي؛ مشترطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص (الإدارة) أو أحد التخصصات ذات العلاقة، خبرة لا تقل عن سنة في الإدارة.

وشددت على أن يكون متفرغاً للدوام خلال 8 ساعات عمل على فترتين، كما يفضّل أن يكون لديه خبرة في المجال الخيري؛ بينما تحتاج إلى مُحاسب مالي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة) أو أحد التخصصات ذات العلاقة.

ويجب وجود خبرة لا تقل عن سنة في المحاسبة، وأن يكون متفرغاً للدوام خلال 8 ساعات عمل على فترتين؛ ويفضّل أن يكون لديه خبرة في المجال الخيري؛ بينما التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 2019/12/23م وينتهي يوم السبت بتاريخ 2020/01/04م، ولمعرفة طريقة التقديم من خلال الرابط التالي:هنــــــــــا.