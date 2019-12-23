حسن كراني: المناطق الشمالية على موعد مع زائر قطبي

علي القحطاني(صدى):

أكد خبير الأرصاد، حسن كراني، أن المناطق الشمالية على موعد لاستقبال زائر قطبي شديد البرودة، بدءًا من غدًا الثلاثاء.

وقال كراني: « بعون الله إعتبارا من نهار الغد ستكون المناطق الشمالية على موعد لاستقبال زائر قطبي شديد البرودة يتحرك تدريجيا في إتجاه الشرق ويغطي الشمال بصحبة حرارة صغرى تحت الصفر المئوي بـ 2_5 مئوية ويبلغ أقصى مداه في التحرك 29 ديسمبر بإمتداده على الشرق، الوسط، الغرب » .