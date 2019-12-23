«أرامكو» تفند أكاذيب وكالة أردوغان بشأن سوريا

نايف السالم(صدى):

فندت شركة أرامكو السعودية، اليوم الاثنين، أكاذيب وكالة الأناضول التركية التي تبث مزاعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن وجود أعمال تنقيب لشركة أرامكو على الأراضي السورية.

وأكدت شركة أرامكو عدم مشاركتها في أي أعمال تنقيب عن النفط في سوريا، قائلة أنها: ” لا تشارك في أي أعمال تتعلق بالتنقيب والإنتاج “، كما أنها لا تشارك بأي أنشطة استثمارية أخرى في سوريا.

وكانت ” الأناضول ” قد زعمت أن 15 مهندسًا وتقنيًّا سعوديًّا ومصريًّا وصلوا إلى حقل العمر لتأهيله وزيادة إنتاجه من النفط، وتدريب العاملين فيه، وهو ما نفته شركة أرامكو جملةً وتفصيلًا.