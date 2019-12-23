تدخل جراحي نوعي لإعادة النطق لمريض بمستشفى عسير المركزي

محمد بن طحيطح(صدى):

أجرى فريق طبي بمستشفى عسير المركزي بقيادة استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة مجرى التنفس الدكتور عبدالله الهلالي ؛ عملية نوعية لمريض يعاني ضيق شديد من الدرجة الثالثة في مجرى التنفس أثر حادث مروري، أستدعى وضعه على جهاز التنفس الصناعي لمدة طويلة نتج عنها تضيق شديد من الدرجة الثالثة ممتداً من الحبال الصوتية وحتى فوق أنبوب التنفس الرغامي، حيث أجرى الفريق الطبي العملية على مرحلتين عن طريق الشق الحنجري الأمامي والخلفي وترميم مجرى التنفس بزراعة غضروف من الصدر ووضع دعامة مؤقتة، حيث أسهم هذا التدخل الجراحي بعد توفيق الله في قدرة المريض على التحدث بشكل طبيعي.

بدوره أشار رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى الدكتور محمد الأحمري أن عمليات توسيع مجرى التنفس قد استحدثت بالقسم ؛ حيث تم من خلال تلك الخدمة عمل 13 عملية توسيع لمجرى التنفس عن طريق المنظار, بالإضافة إلى عمليتين من خلال الفتح الحنجري المتقدم وذلك على يد فريق من المختصين المؤهلين طبياً وفنياً.

وقدم المشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور علي مستور شكره لسعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري على دعمه لإجراء مثل هذه العمليات النوعية والمهمة .