شاب ينتحل صفة طبيب لهتك عرض السيدات داخل منازلهن

القاهرة(صدى):

قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر بمعاقبة شاب بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بانتحال صفة طبيب وهتك عرض السيدات داخل منازلهن.

وكشفت التحقيقات أن المتهم انتحل صفة طبيب بوزارة الصحة وقام بالطرق على إحدى الشقق وطلب الكشف على سيدات المنزل في إطار حملة لوزارة الصحة المصرية.

وعقب ذلك قام بالكشف على ربة منزل، وقام بملامسة مواطن عفتها قاصدا بذلك هتك عرضها ثم طلب منها إبلاغ الجيران بتواجده لتوقيع الكشف الطبي عليهن فتشككوا في أمره فطلبوا منه كارنيه مزاولة المهنة، إلا أنه ارتبك ليقوما بالقبض عليه وإبلاغ الشرطة.