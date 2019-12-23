الإصابة تبعد كارلوس إدواردو عن الهلال 3 أسابيع

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي الهلال في بيان إعلامي، إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرازيلي كارلوس إدواردو ، لتمزق في العضلة الخلفية سيحتاج على إثره لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لمدة ثلاثة أسابيع ، واجرى جلسة علاجية في مستشفى المملكة الطبية بمقر النادي.

وكان شارك كارلوس إدواردو مؤخرًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2019، والتي أنهاها الزعيم في المركز الرابع، وتوج اللاعب البرازيلي بجائزة أفضل ثالث لاعب بالمونديال.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لاستئناف مواجهاته في منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.