جعة رخيصة وخمور في المونديال.. أبناء قطر يخشون الأجانب

نواف السالم(صدى):

كشف تقرير صحفي، عن الإشكالية التي تواجهها قطر في استضافة بطولة كأس العالم للأندية وكأس العالم 2022، إذ هناك مهمة صعبة لا تزال قطر تحاول حلّها وهي التوفيق بين معتقداتها الدينية وثقافة المشجعين الأجانب.

وسرد التقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، شهادة أحد القطريين في كأس العالم للأندية، والذي فوجئ في إحدى مناطق الجماهير الواقعة على حافة ملعب للغولف أنه مسموحٌ فيه بتقديم الكحول، معربًا عن رفضه ولهذا الأمر قائلًا: «هذا الأمر صعب للغاية فأنا مسلم».

وأوضح وليد أن عددًا كبيرًا من الجماهير البرازيلية قد أتت إلى الموقع لمشاهدة مباراة النهائي بين فلامنجو وليفربول؛ بسبب كميات الجعة الوفيرة والمقدمة بأسعار زهيدة.

كما كان هناك بعض الإنجليز على مقربة من الموقع، يقومون بالمشي حول مسرح كان يغني فيها للتو جيمي ويبستر، مؤلف الكلمات والمغني الذي جاء من مدينة ليفربول.

كما أوضح محمد علي، التونسي الذي يعيش في قطر، إنه ينبغي على الأجانب احترام العادات والتقاليد في البلد التي يزوروها، فيما أضاف عبدالرحمن سعدي: «إن الكحول النسببة للكثير من القطريين تُعد خطرا عاما،.. إذا كان لديك أشخاص في حالة سكر في الشارع فهذا ليس آمنًا، هنالك أطفال. وهنالك نساء. ولدينا عادات وتقاليد، إننا لا يمكننا المزج بينهم».

وتابع: «إنه أمر مخيف: إذا كنت في حالة سكر، لا يمكن معرفة ما لذي ستقوم به؟، لن أشعر بالأمان على أطفالي وعائلتي فالأشخاص المخمورين يمكنهم فعل أي شيء لأنهم ليسوا في عقولهم».

وانتشر المشجعون في البارات الموجودة في الفنادق، وذهبوا إلى المراكز التجارية، والمقاهي والمطاعم ذات الطابع الشرق أوسطي في مدينة الدوحة القديمة.