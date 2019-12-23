العراقيون يضربون إيران بحملات المقاطعة

بغداد(صدى):

لجأ العراقيون لسلاح “ المقاطعة ” في تأكيد على رفض الشارع لاستغلال النظام الإيراني لبلادهم اقتصاديا وسياسيا.

ورفع العراقيون شعار “ خليها تخيس ” ليواجهون به تمدد النفوذ الإيراني، في السياسة كما في التجارة، بسلاح مقاطعة واردات وبضائع إيران المسؤولة الأبرز عن نهب ثروات العراق.

ويذكر ان العراق، الذي يشكل النفط المصدر الوحيد لميزانيته، يعتمد بشكل شبه كلي على طهران في مشتقات الطاقة وغيرها من المواد الأساسية، وتحتل طهران المرتبة الثانية بعد أنقرة، من حيث التبادلات التجارية مع العراق، إذ تبلغ اليوم نحو تسعة مليارات دولار، أقل من عشرة في المئة منها هي قيمة صادرات بغداد إلى طهران، وفق أرقام رسمية.

وقال المتظاهرون العراقيون الذين يحتلون الشوارع منذ الأول من أكتوبر الماضي، أن العودة إلى “صنع في العراق” هو ضربة كبيرة لإيران ونظامها.