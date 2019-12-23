رد فعل قاسي لعروس تجاه شقيقتها بعد تعرضها لحادث قبيل الزفاف

لندن(صدى):

تعرضت عروس بريطانية لموجه من الانتقادات ، عقب طرحها سؤالاً غريباً ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، تساءلت فيه عما إذا كان من غير اللائق الاستعانة بفتاة أخرى لتحل محل شقيقتها كوصيفة الشرف خلال حفل الزفاف بعد تعرضها لإصابة بكسر في الأنف قبيل حفل الزفاف .

وأوضحت العروس أنه من المقرر إقامة حفل زفافها قريبا جدا ، مضيفة أنها تلقت اتصالًا من شقيقتها أخبرتها خلاله أنها في المستشفى إثر تعرضها لحادث دراجة أسفر عن إصابتها بكسر في الأنف.

وتابعت قائلة إنه كان من المفترض أن تكون شقيقتها وصيفة الشرف في “حفل زفافها الكبير”، مضيفة أنها لا ترغب في أن تظهر الأخيرة في صور الزفاف بعد تعرضها لهذه الإصابة ، وأشارت العروس إلى أن إحدى أقاربها في نفس طول ووزن شقيقتها تقريبًا، وبذلك يمكنها ارتداء فستان وصيفة الشرف بدون أي مشاكل، وقد وافقت الفتاة بالفعل على القيام بذلك .

وسرعان ما انهالت تعليقات الرواد على سؤال العروس، مؤكدين على أن تنفيذ هذه الخطوة هو أمر مزعج وغير لائق بالفعل، وانتقد الكثيرون رد فعلها تجاه شقيقتها عقب تعرضها للحادث، واصفين إياه بـ ” القاسي ” ، حتى أن أحد الرواد علق قائلًا إن حفلات الزفاف يمكن في بعض الأحيان أن تبرز أسوأ ما في الناس، بحسب وصفه.