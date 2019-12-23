أبناء مكة المكرمة يفجرون مفاجأة في افتتاح الجولة الثانية من دوري قدم الصالات

عبدالرحمن الحميدي(صدى):

شهد افتتاح الجولة الثانية من دوري كرة قدم الصالات، اليوم الاثنين، أربع مباريات، هي: «العرض xطويق في الرياض، الاتفاق xالعلا المدينة المنورة، رضوى x حراء مكة، الثقبة xالنهضة الدمام »، وذلك بعد يومين فقط من الجولة الأولى .

وتمكن أبناء العرض بفريق سوبر، من هزيمة طويق الجديد على الممتاز بثمانية أهداف، فيما تمكن العلا و بمغامرة أولى من التعادل مع الاتفاق ١/١.

‏وكسب الثقبة بتواجد محترف بحريني، النهضة بثمانية أهداف، فيما فجر حراء مفاجأة بهزيمة نجوم رضوى ومحترفهم المصري موزة ٩x٤.

ويثبت هذا أن منطقة مكة المكرمة يوجد به مواهب واعدة في هذه اللعبة ويبدو أن أبناء مكة عال العال وسيحضرون في هذا الدوري بقوة .

ويلتقي غدا في مباراة قوية مصدة xالقادسية، في آخر مباريات الجولة الثانية .