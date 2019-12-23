رئيس بلدية المظيلف يستمع إلى مطالب الأهالي

حامد العمري(صدى):

قام رئيس بلدية المظيلف المهندس سليمان الذيبي صباح اليوم الاثنين 1441/4/26هـ، بجولة ميدانية على مركز دوقة شملت المركز و جميع القرى التابعة، التقى خلالها رئيس ومشائخ ⁧‫مركز دوقة واستمع الى مطالب الاهالي والتي كان ابرز هذه المطالب ، استكمال العمل لمخطط دوقة وسفلتة الطرق المؤدية الى القرى وربطها بالطرق الرئيسية والانارة لمداخل القرى والشوارع الداخلية لها كذلك تم الوقوف على المقابر والتوجية لعمل الرفوعات المساحية والصيانة العاجلة للبعض منها وتنفيذ طريق الشهداء والربط بطريق الرفدة ودرء اخطار السيول وانشاء ملاعب رياضية بالقرى.

كما أكد سعادة رئيس البلدية خلال الجولة الميدانية على رؤساء الاقسام بالبلدية بمتابعة الملاحظات التي تم رصدها خلال الجولة، وإعداد التقارير اللازمة داعيًا الجميع إلى مضاعفة الجهود لما يحقق تطلعات المواطنين والمقيمين من سكان المركز والزوار

وأشار الى أن المشاريع الجاري تنفيذها ستكون لها انعكاسات إيجابية تنموية على المواطنين، مبينًا أن البلدية تسعى لتطوير جميع القرى في المركز من خلال تنفيذ مشاريع تنموية وتطويرية تعود بالنفع العام على الجميع.