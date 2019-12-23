الأهلي يواصل استعداداته للشباب (صور)

نواف السالم(صدى):

واصل الفريق الكروي الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته استعدادا لمواجهة الشباب، مساء يوم السبت المقبل، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وأجرى اللاعبون في بداية الحصة التدريبية تمارين لياقية اعتمدت على السرعة والتمركز في مساحات مختلفة من أرضية الملعب كما شاهدت تطبيق عددا من الحالات الفنية في مختلف مراكز اللعب.

أوعز مدرب الفريق السويسري كريستيان جروس بتنفيذ عددا من الكرات العرضية من الجانبيين، وكيفية التعامل المثالي معها من جانب المهاجمين.

شارك لاعب الفريق الكروي الأول الكابتن سعيد المولد بفاعلية في تدريبات الفريق الجماعية بعدما أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي إنجاح خلال الأيام الماضية.

ويحتل الأهلي وصافة ترتيب جدول دوري المحترفين مؤقتًا برصيد 23 نقطة، فيما يحتل الشباب المركز الـ10 برصيد 15 نقطة.