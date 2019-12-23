بالفيديو.. إحدى المتضررات من تأخير إدارة التسويات بوزارة العمل تروي معاناتها

عادل الحربي(صدى):

روت ” أم سلطان ” إحدى المتضررات من تأخير إدارة التسويات في وزارة العمل معاناتها في دعوى قضائية ضد إحدى الشركات.

وقالت أم سلطان لبرنامج ” ياهلا ” : تقدمت بدعوى من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل وانتظرت لمدة اسبوعين ولم يصلني أي رسالة. وقالت لي الوزارة أن هناك خلل فني في الموقع.

وأضافت : توجهت إلى مكتب العمل وأخد موعد مراجعة، وحضرت 3 جلسات للتسويات وتمت غحالة القضية للمحكمة العمالية ولم يصلني أي رسالة.

وتابعت : تواصلت معهم وقالت لي الموظفة أن هناك مئات القضايا المعلقة لدى مكتب العمل.

وقال المستشار القانوني عبد المجيد آل موسى، إن مسار قضية أم سلطان صحيح والقضة متوقفة عند وزارة العمل.