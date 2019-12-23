وعكة صحية سبب غياب ريكاردو ماتشادو عن مواجهة أبها

ماجد محمد(صدى):

كشف نادي التعاون، اليوم الاثنين، عن نقل نجم الفريق الأول لكرة القدم، ريكاردو ماتشادو، إلى المستشفى لتعرضه لوعكة صحية بعد إصابته بنزلة برد، وذلك قبل مباراة أبها اليوم في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال النادي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن المدرب باولو سيرجيو، فضل استبعاده من مباراة اليوم بناء على نصيحة الجهاز الطبي.

وتجدر الإشارة إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، خسر مواجهته ضد نظيره أبها بهدف دون رد، ليودع منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.