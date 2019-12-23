بالصور.. الشباب يهز شباك الشرطة العراقي بسداسية نظيفة

ماجد محمد(صدى):

تأهل نادي الشباب، اليوم الاثنين، إلى نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، بعد فوزه بسداسية نظيفة على نادي الشرطة العراقي في ذهاب دور الـ8 أمام الشرطة العراقي.

واقتحم الشباب شباك الشرطة بأربعة أهداف خلال 22 دقيقة فقط من المباراة المقامة على استاد الأمير فيصل بن فهد، وأحرزهم أسبريا (هاتريك) وسيبا وكريستيان جوانكا.

وقبل انتهاء الشوط الأول، عاد النجم الكولومبي أسبريا وسجل الهدف الخامس والثالث له، ليتم تسجيل الهدف السادس في الشوط الثاني باللقاء؛ فيما يتواجد الشباب في المركز العاشر من جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة.