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أصالة توجه رسالة إلى تركي آل الشيخ

أصالة توجه رسالة إلى تركي آل الشيخ
أميرة خالد(صدى):

وجهت الفنانة أصالة، اليوم الاثنين، كلمات مؤثرة للمستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه.

وقالت أصالة : ” هذه الليلة لنّ تكون لتكريم موهوب كبير في صناعة أعمال حفرت في وجدان الملايين ، بلّ سنحتفل بذكرياتنا معه على مرّ السنين بأعمال قوّمت مشاعرنا ، وهذّبت سمعنا ، ورتّبت أحلامنا.

وأضافت : ” جعلت منّها واقعا نحياه معه في دقائق تختصر أزمان ، له تعابير لا يقوى عليها سواه ، جريء حسّاس ، وعميق جدًّا وبسيط ، هو الإبداع في قمّته.

وتابعت : ” يتماهى مع التناقضات في شعره ، يصالح الحزن والفرح معًا ، وكأنّ لا شيء مُطلق في أيّ شعور ، يُسعدني جدًّا أنّ أُشارك هذه الليله ، ببعض منّ ذكريات .. تركي “.


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