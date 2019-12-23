عزيزة جلال: أنا مثل سمكة تعيش في بحر الفن ولا تستطيع مغادرته

مليكة فؤاد(صدى):

كشفت الفنانة المغربية عزيزة جلال عن أسباب عودتها للغناء بعد أن ابتعدت عن الساحة الفنية لنحو 35 عاماً، وخطواتها القادمة التي تخطط لها بعد حفلها الذي ستحييه الخميس القادم على مسرح “مرايا” في مهرجان شتاء طنطورة بالعلا.

وقالت عزيزة جلال ، عن سبب عودتها للفن، إن أجمل حفلاتها كانت في أماكن ذات تاريخ مثل جرش الأردن وقرطاج تونس، وحينما شاهدت “شتاء طنطورة” وما صاحبه من حضور التاريخ والحضارة في مواسم العلا الفنية، قالت لمن حولها: “العلا هي موعد ومكان الانطلاق للعودة”.

وأضافت خلال حوارها مع الشرق الأوسط ، أن قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لهذا الزخم والتحول الاجتماعي والثقافي في المملكة، “فتح الشهية”، مبينة أنها كانت تترقب لحظة العودة وتراودها الفكرة بين الحين والآخر حتى جاءت.

وأكدت أن زواجها من سعودي لم يكن سبباً في الابتعاد عن الفن، وإنما كانت تفكر في الاعتزال قبل الزواج، وبعد الزواج وجدت أن أسرتها وأطفالها هم الأهم في حياتها، ووصفت تجربتها في العودة بعد الاعتزال قائلة: “الشعلة لم تنطفئ، وأنا مثل سمكة تتقن العيش في بحر الفن ولا تملك القدرة على مغادرته، فهذا ما أعطاني إياه الله… موهبة الغناء”.

وعن خطواتها القادمة، قالت إنها ستغني الجديد لأبناء الجيل الحالي، وستعمل على ربط ما تملكه من ماضٍ وتاريخ بالحاضر.