عروس تطلب الطلاق بعد 3 شهور من الزواج

القاهرة(صدى):

طلبت زوجة مصرية الطلاق بعد 3 أشهر فقط من الزواج قائلة : اكتشفت ضعف شخصية زوجى وعدم تحمله مسئولية بيت الزوجية ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط بل تركنى اعانى الامرين مع حماتى بسبب تسلطها.

وأضافت :حاولت مساعدته على تغيير طباعه لكنه بمرور الوقت يزداد سوء لاكتشف أنه كان يترك كافه شئونه إلى والدته تديرها كما تشاء.

وأضافت الزوجة قائلة : تمكن أصدقائه من الاستيلاء على راتبه الشهرى لأجد نفسي مسئولة عن الانفاق على بيت الزوجية من راتبى الخاص وتسديد ديونه