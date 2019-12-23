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عروس تطلب الطلاق بعد 3 شهور من الزواج

عروس تطلب الطلاق بعد 3 شهور من الزواج
القاهرة(صدى):

طلبت زوجة مصرية الطلاق بعد 3 أشهر فقط من الزواج قائلة : اكتشفت ضعف شخصية زوجى وعدم تحمله مسئولية بيت الزوجية ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط بل تركنى اعانى الامرين مع حماتى بسبب تسلطها.

وأضافت :حاولت مساعدته على تغيير طباعه لكنه بمرور الوقت يزداد سوء لاكتشف أنه كان يترك كافه شئونه إلى والدته تديرها كما تشاء.

وأضافت الزوجة قائلة : تمكن أصدقائه من الاستيلاء على راتبه الشهرى لأجد نفسي مسئولة عن الانفاق على بيت الزوجية من راتبى الخاص وتسديد ديونه


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 89675 ] نشر منذ 6 دقائق

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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