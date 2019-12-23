حساب المواطن: لا يمكن للسجين الاستفادة من البرنامج

نايف السالم(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن، أن السجين لا يمكنه الاستفادة من الدعم بشكل دوري، إذ أنه من شروط الأهلية ألا يكون المستفيد سجينًا.

وقد أودع البرنامج، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ12.7 مليون مستفيد وتابع.

يشار إلى تقرّر أن يُصرف دعم حساب المواطن لشهر يناير 2020، يوم 9 يناير وليس 10 كما هو معتاد شهريًا؛ لأن عطلة نهاية الأسبوع تصادف يوم 10 من الشهر ذاته.