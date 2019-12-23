محافظ الجبيل يرعى اتفاقية ‹‹جمعية جسفت›› و ‹‹تعليم الجبيل›› لرعاية المواهب الفنية

محمد بن طحيطح(صدى):

رعى سعادة محافظ الجبيل الأستاذ عبدالله بن ناصر العسكر، اليوم الإثنين، توقيع اتفاقية تعاون مشترك، بين مكتب التعليم بمحافظة الجبيل، والجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت) فرع الجبيل، بحضور مدير تعليم الجبيل معمر الزهراني، ومدير جسفت الجبيل نادية العتيبي، وذلك في مقر المحافظة.

وتهدف هذه الشراكة إلى تنمية المواهب الفنية في قطاع التعليم، وتطوير مهاراتهم ، والعمل على زيادة الوعي الفني لديهم، عبر العديد من البرامج الفنية التي تنفذها جسفت الجبيل، بهدف إخراج جيل من المبدعين والمبدعات في مختلف مجالات الفنون التشكيلية في محافظة الجبيل.

وأشاد محافظ الجبيل بهذه الشراكة التي تترجم التكامل بين جهود جمعية جسفت وتعليم الجبيل، والتي تتماشى وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية -حفظهما الله-، وحرصهم على تهيئة الخيارات المتعددة، التي من شأنها تعزيز قدرات القطاع الثقافي والفني في محافظة الجبيل، مما يساهم في إثراء المجتمع وتحسين نمط حياة الأفراد.

وأضاف “العسكر”: ‹‹تأكيداً على أهمية الفن، وأثره في تنمية الوعي المجتمعي، نتطلع إلى مخرجات هذه الشراكة، في إيجاد جيل فني يساهم في تعزيز القيمة الجمالية لمدينة الجبيل، وتوظيف قدراته الفنية للتعبير عن الصورة المشرقة للوطن، وإبراز ثقافاته المتعددة، وذلك وفق تطلعات رؤية المملكة 2030››.

عقب ذلك، دشن محافظ الجبيل الأستاذ عبدالله العسكر، منصة تلاوين، والتي أطلقتها جسفت الجبيل، بالتعاون مع مكتب التعليم بالجبيل، لرعاية المواهب الفنية، فيما ثمن الجانبين جهود محافظ الجبيل في رعاية هذه الشراكة، ودعمه المتواصل للبرامج والمبادرات التي من شأنها تنمية المجتمع في مختلف المجالات، والتي منها المجالات الثقافية والتعليمية.

من جانبه أكد مدير تعليم الجبيل معمر الزهراني أن توقيع الشراكة مع جسفت الجبيل، يأتي لتحقيق هدف مشترك وهو إكتشاف المواهب في المدارس وتنميتها، لإيجاد جيل مُبدع متذوق للفنون بأشكالها في الجبيل، واستثمار أوقاتهم بما يعود عليهم بالفائدة، إضافة إلى إيجاد محاضن للفنون بأشكالها المتعددة داخل المدارس لتمارس دورها الطبيعي في تغذية المجتمع بالمواهب بشتى أنواعها.

بدورها أفادت مدير جسفت الجبيل نادية العتيبي أن الجمعية تتولى مسؤوليتها للنهوض بالمواهب الفنية، وبكل ما يتطلبه هذا التوجه من جهود واحتواء وتدريب، للظهور بمخرجات عالية وقيمة، تتماشى مع أهداف الجمعية، وأضافت: ‹‹ ليس هناك أرض خصبة أفضل من أبناءنا وبناتنا الطلاب الموهوبين والذين يحتاجون إلى الدعم والرعاية لتنمية مواهبهم في مختلف الفنون التشكيلية.

وبيّنت ” العتيبي ” أن الشراكة مع إدارة التعليم بالجبيل تهدف إلى تحقيق رؤية الجانبين في رعاية الموهوبين، ومن هذا المنطلق أطلقت جسفت الجبيل منصة فنية تُعنى برعاية المواهب الفنية في قطاع التعليم بالجبيل تحت مسمى ” منصة تلاوين “، ويشرف عليها نُخبة من فناني وفنانات الجمعية، والذين سيرعون هذه المواهب الواعدة بما يلزم من تدريب وورش عمل، وصولا للمعارض الفنية المخصصة لهم.