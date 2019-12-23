بالفيديو.. زارا البلوشي: لا أفكر في الزواج ولن أعتمد على رجل يساعدني

أميرة خالد(صدى):

كشفت الفنانة زارا البلوشي ، في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عن بعض القرارات المهمة التي اتخذتها ومنها عدم الزواج بعد طلاقها من المخرج السعودي سمير عارف.

وقالت زارا البلوشي في الفيديو ، “ أنا لا أفكر في الزواج من أي شخص مهما كانت مهنته، لان خطواتي القادمة أفكر فيها بشكل أكبر بسبب رغبتي في بناء منزلي وتكوينه، لأنني أعيش بمفردي، فرغبتي الأولى الآن هي الاعتماد على نفسي أولا ”.

وأضافت ، “ أريد أن أصبح شخصا كاملا قبل أن أرتبط بأي شخص، فلا أريد أن أتزوج من أجل أن يتحمل مسؤوليتي رجل ويكمل حياتي، بل رغبتي الأولى هي شخص يشاركني حياتي دون أن أعتمد عليه، لأنني أعتقد أنه من أكبر الأخطاء الاعتماد على شخص دون نفسك ”.

وكانت الفنانة زارا البلوشي فاجأت متابعيها منذ شهور بالكشف عن طلاقها من المخرج السعودي سمير عارف، وأشارت زارا إلى أنها رغم طلاقها فهي تحتفظ بعلاقة جيدة مع سمير عارف وأنه لم تحدث خلافات بينهما فكتبت عبر حسابها على “ تويتر ”:” إن شاء الله قريب انفصلنا ما تذابحنا، سمير ونعم فيه، بس ما اتوفَّقْنا، مو معناها إنه سيئ.