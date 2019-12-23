أول تعليق أمريكي على الحكم في قضية جمال خاشقجي

واشنطن(صدى):

علّقت الإدارة الأمريكية، اليوم الاثنين، على صدور الحكم في قضية جمال خاشقجي، إذ أكد مسؤول كبير أنه يمثل خطوة مهمة لمحاسبة المسؤولين عن الجريمة.

وقال المسؤول الأمريكي الذي رفض نشر اسمه : « هذه خطوة مهمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة المروعة، ونشجع السعودية على مواصلة عملية قضائية تتسم بالنزاهة والشفافية»، وفقًا لـ رويترز.

يذكر أن النيابة العامة، قد أعلنت انتهاء تحقيقات في القضية والحكم بقتل خمسة أشخاص قصاصاً، وهم المباشرون في قتل المجني عليه، وسجن ثلاثة من المدعى عليهم؛ لتسترهم، بأحكام مجملها 24 عاماً، وردت المحكمة طلب المدعي العام بحق ثلاثة آخرين لعدم إدانتهم.