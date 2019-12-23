أسوشيتد برس تؤكد على شعبية ولي العهد الكبيرة

نايف السالم(صدى):

أكدت وكالة أسوشيتد برس، اليوم الاثنين، على شعبية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي لا يمكن إنكارها؛ لافتة إلى فرحة المواطنون بما حدث من تطورات بدعم ولي العهد؛ فيما علقت على حفل ميدل بيست MDL Beast، قائلة: ” حفل رائع استمر على مدار 3 أيام الرياض، استقطب أكثر من 135 ألف زائر في اليوم الأول وحده ” .

وقالت الوكالة، أن مواطنة علقت: ” التغييرات لا تصدق حقًا، وإن شاء الله، سنتجه نحو المزيد، نحن مع محمد بن سلمان أينما يأخذنا ومع أي شيء يقرره “؛ مضيفة: ” لم أتربَ على هذا النوع من الترفيه، لكن ليس لدي أي مشكلة معه ” .

وأشارت وكالة أسوشيتد برس، أنه في المملكة يمكنك الاستماع بليلة صافية من النجوم على مقاعد الحدائق العامة وتستمع إلى الموسيقى العذبة، وسط استقبال دافئ من جميع المواطنين؛ متابعة: ” وسط كل هذه التغيرات، فإن الأمر الثابت الوحيد، هو الشعور بالأمان في كل زاوية من هذه البلاد ” .