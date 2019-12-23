الرقابة المسائية ببلدية خميس مشيط تصادر 560 كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للإستخدام

محمد بن طحيطح(صدى):

الرقابة المسائية ببلدية خميس مشيط وبمتابعة ميدانية من رئيسها الأستاذ / سعيد القرعاوي تغلق 31 محلاً مخالفاً وذلك من خلال جولاتها الأسبوع الماضي والتي شملت 138 منشأة مابين منشأت صحية ومهنية.

هذا وقد صرح مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لبلدية خميس مشيط الأستاذ بدر آل خويلد القرني أن الرقابة المسائية تمكنت من مصادرة 560 كجم من اللحوم والفواكة والمواد الغذائية الغير صالحة للإستخدام الآدمي والمجهولة المصدر كما أنها أزالت 27 بسطة عشوائية مخالفة ومصادرة مابها من فواكه وخضروات حيث سُلم الصالح منها للجمعيات الخيرية وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفين حيث وقد تمثلت مخالفاتهم في تدني مستوى النظافة العامة وسوء حفظ وتخزين المواد الغذائية وبيع منتجات غذائية تالفة او مجهولة المصدر بالإضافة الى عدم وجود التراخيص البلدية والشهادات الصحية لدى بعض العاملين.