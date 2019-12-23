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مدير سجون الباحة يرعى حفل تكريم النزلاء المقلعين عن التدخين

مدير سجون الباحة يرعى حفل تكريم النزلاء المقلعين عن التدخين
إبراهيم الزهراني(صدى):

رعى سعادة مدير سجون منطقة الباحة العقيد / فايز بن مبارك الأحمري، حفل تكريم النزلاء المقلعين عن التدخين ، وذلك بمقر إدارة السجن العام بالباحة ، بالتعاون مع جمعية البر الخيرية بالباحة.

وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير سجون منطقة الباحة العقيد/ فايز بن مبارك الاحمري ، كلمة رحب فيها بالضيوف، وبيَّن أن المديرية العامة للسجون تسعى دائما
لاستحداث برامج اصلاحية نوعية تعنى بتأهيل النزلاء وما يعود عليهم بالنفع و أسرهم. كما هنأ النزلاء المقلعين عن التدخين والبالغ عددهم ٣٨ نزيلاً ، وحثهم على الإجتهاد، وإغتنام الفرص المتاحه لهم ،وإستغلال فترة قضاء محكومياتهم بما يعود عليهم بالنفع .

بعد ذلك شاهد الجميع حفل ثقافي نظم بهذه المناسبة تنوعت فقراته بين القصائد الشعرية ، والأناشيد ، والعروض المرئية ، والفلكلور الشعبي . ثم ألقى الدكتور /صالح بن عباس رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة ، كلمة شكر فيها سجون منطقة الباحة على تعاونهم ، وتفعيلهم للشراكة المجتمعية ، التي أتت ثمارها بتقديم مثل هذه البرامج النافعة للنزلاء ، وبدوره هنأ النزلاء المقلعين عن التدخين ، وتمنى لهم حياة طيبة وفرجاً قريباً بإذن الله .

كما ألقى مستشار معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور/ حزام بن سعد الغامدي كلمة ، أشاد فيها بما تقدمه المديرية العامة للسجون ، من برامج منوعة ، ومفيدة للنزلاء ، اثمرت ولله الحمد بخروج الكثير منهم أعضاء صالحين نافعين لدينهم ،وأسرهم ،ووطنهم .

وفي الختام ، كرم سعادة مدير سجون منطقة الباحة المشاركين بالحفل والرعاة .

وقد حضر الحفل نائب رئيس المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، بالباحة الشيخ محمد بن غنام، ومدير إدارة السجن العام المقدم سهيل بن عبدالله ال داود ، وعدد من المسؤولين في المنطقة.

 


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