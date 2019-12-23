بالصور.. عمود كهرباء يربك طلاب قرى كساب بأضم

حامد العمري(صدى):

تسببت الأملاح والصدأ في سقوط عمود كهرباء بقرية ” الحوية ” إحدى قرى كساب التابعة لمحافظة أضم ، ما تسبب في قطع التيار الكهربائي عن كافة قرى كساب والتي يقدر مشتركيها بحوالي 300 مشترك .

وقد أدى سقوط عمود الكهرباء إلى انقطاع التيار الكهربائي مساء اليوم الإثنين من الساعة الخامسة عصراً ، واستمر حتى لحظة إعداد الخبر ونشره ، ولا زالت قرى كساب بلا كهرباء .

وهذا يضع العديد من علامات الاستفهام فما حال ابنائنا الطلاب مع المذاكرة ؟ وما تأثير هذا على العامل النفسي لديهم وتحصيلهم الدراسي ؟ .بالإضافة إلى قلق الأهالي خوفا من لدغات البعوض الناقل للأمراض .

وقد علمت ” صدى ” من مصادرها أن كهرباء أضم شرعت في إزالة العمود المتضرر واستبداله في عملية قد تستغرق عدة ساعات أخرى .

ويبقى السؤال الأهم هل ستقوم كهرباء أضم مستقبلاً بتفقد بقية الأعمدة أم ستنتظر حتى تسقط أعمدة أخرى فجأة ؟ خصوصاً أن هناك عدة أعمدة في قرى كساب ليست بأحسن حالاً من عمود ” الحوية ” .