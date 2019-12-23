صالح النعيمة: علينا العمل للمستقبل بتطلعات أكبر كما عودنا الهلال

نواف السالم(صدى):

علق قائد المنتخب الوطني والهلال ومنتخب العرب سابقًا، صالح النعيمة، ‏اليوم الاثنين، على تحقيق نادي الهلال المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية 2019 التي أقيمت في قطر، بعد هزيمته من نادي مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح.

وقال صالح النعيمة، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” ما حققه الهلال على المستوى القاري والعالمي لا شك إنه إنجاز مشرف وكبير يضاف لخزينة الأزرق المرصعة بالذهب ” .

وأكد ” النعيمة ” أن إنجاز الزعيم: ” يدون في تاريخ الرياضة السعودية والاسيوية والعالمية، ويسجل في أرقام وإنجازات اللاعبين وكل من ساهم في هذا المنجز “؛ مضيفًا: ” الآن علينا ان نعمل للمستقبل بتطلعات أكبر كما عودنا الهلال دوماً ” .