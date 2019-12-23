عادل الحربي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الاثنين، عن سبب وجود بلورات ثلجية في بعض عبوات الأسماك المجمدة؛ حيث تدل أن السمك أذيب وأعيد تجميده مرة أخرى.

وأوضحت الهيئة، أنه عند شراء الأسماك المبردة يجب أن تكون الاسماك: مغطاة بالثلج المجروش، رائحة السمك طبيعية، عيون السمكة لامعة وشفافة وغير غائرة، الأسماك الكاملة وشرائح الأسماك صلبة القوام وخياشيمها حمراء اللون خالية من المواد اللزجة.

ويجب أن تعود أنسجة السمك إلى وضعها الطبيعي عند الضغط عليها، وشرائح الأسماك لا يظهر عليها أي تغير في اللون أو جفاف حول الأطراف؛ بينما في الأسماك المجمدة يجب الحرص على نقلها بسرعة وخزنها في درجات حرارة مناسبة لا تزيد عن – ١٨ درجة مئوية، تجنبًا لذوبانها وفسادها.

ومن الضروري تجنب الأسماك المجمدة إذا كان تغليفها مفتوحًا أو ممزقًا، وتجنب العبوات التي تحتوي على بلورات ثلجية، ما يدل على أن السمك أذيب وأعيد تجميده مرة أخرى.