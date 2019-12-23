حارس مونتيري: الهلال فريق قوي ومميز

ماجد محمد(صدى):

كشف حارس مرمى نادي مونتيري، لويس كارديناس، عند وصوله إلى المطار عقب نهاية مشاركة فريقه في كأس العالم للأندية بقطر، عن إعجابه بأداء نادي الهلال في لقائهما الذي انتهى بفوز فريقه في ركلات الترجيح.

وقال كارديناس: ” أراد اثنان أو ثلاثة لاعبين تسديد ركلة الجزاء الأخيرة. وعندما جاء وقت الركلة الأخيرة أمام الهلال التفت إلى مقاعد البدلاء وقالوا لي نعم قم بتسديدها “.

وأكد في تصريحاته على قوة نادي الهلال، قائلًا: ” لقد كانت مباراة صعبة أمام فريق الهلال، إنه فريق قوي ومميز، لكننا استطعنا حسم المباراة لصالحنا ” .