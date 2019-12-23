حكم القضاء وردة فعل «خاشقجي».. صاعقتان نزلتا على الحاقدين

علي القحطاني(صدى):

يستمر الناعقين والحاقدين على المملكة، في حملات التشويه التي يقومون بها؛ مستغلين قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، منذ بدء التحقيق فيها وحتى الآن.

وعلى الرغم من صدور أحكامًا قضائية بحق المتهمين في القضية، وإعلان النيابة العامة أن عائلة جمال خاشقجي حضرت جلسات التحقيق، لكن يبدو أن لا يجيدون القراءة أو السماع ومستمرين في عملهم الدنيء.

وعلى الرغم من أن بيان النيابة العامة الذي صدر في القضية، اليوم الاثنين، أبلغ رد على هؤلاء الذي لا يوجد وصف لهم، إلا أنهم تعدّوا الأمر إلى التشكيك في نزاهة القضاء السعودي!، فكيف ذلك وقد حضر عائلة خاشجقي جلسات التحقيق؟

ونزلت ردة فعل نجل جمال خاشقجي، على الحكم القضائي، عليهم كالصاعقة التي لم يحسبوا لها حسبان، إذ أكد على ثقته في قضاء بلده قائلًا: « إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة. اليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي. ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له».

يذكر أن النيابة العامة، قد أعلنت انتهاء تحقيقات في القضية والحكم بقتل خمسة أشخاص قصاصاً، وهم المباشرون في قتل المجني عليه، وسجن ثلاثة من المدعى عليهم؛ لتسترهم، بأحكام مجملها 24 عاماً، وردت المحكمة طلب المدعي العام بحق ثلاثة آخرين لعدم إدانتهم.