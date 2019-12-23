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بالفيديو.. موديل أمريكية تهاجم بلدها حبًا في المملكة

بالفيديو.. موديل أمريكية تهاجم بلدها حبًا في المملكة
علي القحطاني(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو للمودل الأمريكية ڤيكتوريا بريتو، خلال تواجدها في الرياض للمشاركة في حفل ميدل بيست، عبرت فيه عن سعادتها بالتواجد في المملكة .

وظهرت فيكتوريا بريتو ، وهي تتحدث عن ثقافة المملكة ، قائلة، إن الثقافة هنا مميزة وبلد جميل والشعب هنا كريم يجب أن نعطي هذا البلد فرصة بعد ما كان يعاني من التشدد.

وأضافت فيكتوريا ، افتخر بتواجدي هنا وفي وقت التغيير، أنا مللت من كراهيتكم أيها الأمريكان للسعودية بسبب تأثركم بقناة Fox news .


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