أفتتاح 3 عيادات قلب تخصصية في مبنى اللياقة للفحص الشامل بالدمام

بدر الحارثي(صدى):

افتتحت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية مؤخراً 3 عيادات قلبية تخصصية مجهزة بأفضل التجهيزات وذلك في مبنى اللياقة للفحص الشامل بالدمام التابع لمركز الرعاية الأولية فيما تتبع العيادات لمركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب بالدمام ضمن خطط تطوير الخدمات المقدمة للمجتمع وذلك بحضور رئيس المجلس الأستشاري للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية عصام بن عبدالقادر المهيدب والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول الدكتور عبدالعزيز الغامدي.

و أوضح المدير التنفيذي لمركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب الدكتورخالد بن عبدالمقتدر اسكندر أن فريق المشروع زار عدد من المراكز الصحية بالدمام والخبر قبل أن يتم أختيار مبنى اللياقة للفحص الشامل بالدمام لتوفر البنية التحتية المطلوبة من مختبر، قسم الأشعة و قسم تقنية المعلومات. حيث قدم فريق المشروع جهداً مميزاً لأنشاء مركز بمعايير وجودة عالية لتقديم أفضل الخدمات للمرضى.

وبين الدكتور اسكندر أن العيادات استقبلت عند أفتتاحها الأولي 380 حالة محالة من مراكز الرعاية الأولية و تم تحويل 60 حالة منها لمركز البابطين منها 4 حالات للقسطرة و 5 حالات للفحص النووي. وتم إجراء 140 حالة أشعة فوق صوتية للقلب و 40 حالة فحص للجهد و 35 حالة مراقبة النبض لمدة 24 ساعة. وهو إنجاز يفتخر به مركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب و يشكر كادره الصحي على ما يبذلونه من جهد متواصل لخدمة المريض.

ومن جهته أوضح أن الهدف من إنشاء العيادات التخصصية تتمثل في معاينة المرضى المحولين من مراكز الرعاية الأولية بالدمام ،وتوفير عيادات للحالات المستقرة لمرضى القلب المتابعين في مركز البابطين والقاطنين في الدمام، كما يتم توفير الأدوية لهم عن طريق نظام وصفتي. والذي سيتيح توفر عيادات أكثر في مركز البابطين وبالتالي زيادة عدد المرضى. وتوفير مواعيد متقاربة للحالات الدقيقة.

فيما أكدرئيسة أن آلية تشغيل العيادات ستكون على 3 مراحل تتمثل المرحلة الأولى في إستقبال الحالات من جميع مراكز الرعاية الأولية بالدمام وفرز الحالات التي تستدعي الإحالة لمركز البابطين.

فيما تتمثل المرحلة الثانية في متابعة الحالات المستقرة من مرضى مركز البابطين ، وتكون المرحلة الثالثة من خلال تدريب المنتسبين لبرنامج زمالة الهيئة السعودية/العربية والمجلس العربي لطب الأسرة للتعامل مع مرضى القلب لتمكن من تحويل مرضى القلب المستقرين إلى بقية المراكز الصحية للمتابعة.