أمير الرياض يستقبل مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض

حسين العلي(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتب سموه بمقر الإمارة بقصر الحكم اليوم، مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض الأستاذ عبدالرحمن بن عمر المقبل و نائبه المهندس بدر العبدالواحد.

وقدم أ. عبدالرحمن المقبل خلال الاستقبال عرضاً موجزا لسمو أمير منطقة الرياض تحدث فيه عن الإنجازات التي نفذتها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض ، و أوضح لسموه المنشآت التدريبية و أعداد المتدربين والمتدربات بها.

و استعرض التقرير لمحة عن برامج الخدمة المجتمعية أتقن والذي كان بتوجيهات و دعم من معالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد.

بعد ذلك دشن سمو أمير منطقة الرياض أول فرقة كشفية نسائية بالمنطقة وتسليمهم الشارة الكشفية.

وفي نهاية اللقاء سلّم المقبل نسخة من تقرير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض لسمو الأمير فيصل بن بندر .

وعبر المقبل عن عظيم شكره وتقديره وامتنانه لسمو أمير منطقة الرياض على رعايته الدائمة ودعمه الكبير للتدريب التقني والمهني.