«صحة مكة»: «طالب الحصبة» سليم وغير مصاب

مكة المكرمة(صدى):

عاين فريق طبي بصحة مكة المكرمة، حالة اشتباه بإصابة طالب بالحصبة بإحدى مدارس مكة المكرمة؛ مؤكدا سلبية نتيجة الفحص.

وقال المتحدث الرسمي باسم صحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي: تأتي هذه الإجراءات، ضمن جهود إدارة الصحة العامة بمكة المكرمة؛ للحد من انتشار الأمراض المُعدية والسيطرة عليها قبل تفشيها.

وأضاف: اتخذت الإجراءات الوقائية المتبعة في مثل هذه الحالات المشتبه حسب توجيهات الوزارة؛ وتم تنفيذ التقصي الوبائي عن هذا الاشتباه وأخذ عينات للدم؛ لفحصها في المختبر الوطني، و حصر المخالطين المباشرين وغير المباشرين “ومن ضمنهم زملاء الطفل في المدرسة ” وزيارتهم من قبل فريق ميداني؛ للتأكد من سلامتهم.