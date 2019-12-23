احمي نفسك من الصلع بزيت الثوم

أميرة خالد(صدى):

قالت استشاري الأمراض الجلدية الدكتورة هدى الشوربجي ،إن الثوم وزيت الثوم يساعد على كثافة ونمو الشعر وإثبات الشعر في المناطق الفارغة من فروة الرأس نتيجة مرض الثعلبة ،ويقوي بصيلات الشعر ويحميها من التساقط ويقوي الشعر ويطوله ما يساعد الأشخاص الذين يعانون من الصلع في علاجه والحماية منه .

وأشارت الشوربجي إلى أسباب فراغات التي تصيب الشعر وهي مرض الثعلبة ،وتساقط الشعر الناتج عن الأنيميا والغدة الدرقية أو الحالة النفسية ،وشد الشعر من خلال التسريح لفترات طويلة خاصة الأطفال ،ووجود بكتيريا وفطريات في الرأس.

وأوضحت الشوربجي أن الثوم يحسن بصيلات الشعر ويزيد من نموها خاصة عندما يكون الشعر مصاب بمرض الثغلبة الناتج عن بكتيريا وفطريات في فروة الرأس ،محذرة من عادة شائعة خاطئة وهي جرح الرأس ووضع الزيت فيها ينتج عنها التهابات أو تلييف في فروة الرأس.

وبينت الشوربجي طريقة استخدام االثوم وهي وضع زيت الثوم على فروة الرأس وليس على أطراف الشعر ،ويترك لمدة ساعتين ،أو تدليك المناطق الفرارغة في ىفروة الرأس بقطع من الثوم ،وثم غسل الرأس بعد نصف ساعة ،و ضع الزيوت على الشعر لتحفيز نموه بعد غسله متل زيت الزيتون والخروع والجوجوبا .