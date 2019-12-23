«التعليم» تقلص عدد سنوات خبرة قائدي المدارس الأهلية والعالمية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الاثنين، عن تقليص عدد سنوات الخبرة في الميدان التربوي لعام واحد لقائدي وقائدات المدارس الأهلية والعالمية والطفولة المبكرة، وذلك في خطاب لوكيل الوزارة للتعليم العام والأهلي الدكتورة حنان سالم آل عامر.

واشترطت الوزارة، اكتمال كافة الضوابط والشروط الأخرى على المرشح والمرشحة، على أن تكون الأولوية لمن تنطبق عليهم الشروط، مؤكدة عدم إيقاف نظام «نور» عن أية منشأة تعليمية أهلية أو أجنبية في كافة الأحوال.

وأوضحت أنه يأتي ذلك فيما عدا ما يتعلق ببرنامج «تدرج» أو ما يتعلق بسلامة المنشأة، فضلًا عن منح صلاحية نظام «نور» لأحد قادة المدارس في المجمعات التعليمية عند الحاجة لذلك.