فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بعسير ينفذ الخطة الميدانية لفترة اختبارات منتصف العام

محمد بن طحيطح(صدى):

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير تنفيذ خطته الميدانية المعدّة لفترة اختبارات نهاية الفصل الأول للعام الدراسي 1440/ 1441.

ونفذت هذه الخطة الميدانية في أكثر من 45 هيئة ومركز على مستوى المنطقة وتشمل المنشآت والمجمعات التعليمية، وقد انطلقت تزامناً مع بدء اختبارات كليات ومدارس ومجمعات البنات في المنطقة .

من جانبه أكد فضيلة مدير عام فرع منطقة عسير الشيخ جابر الشهري: أن الفرع يقوم بمهامه المنوطة به بالتعاون مع القطاعات الحكومية والأمنية ذات العلاقة، للمساهمة في ضبط السلوكيات التي قد تصدر بجوار تلك المنشآت التعليمية.

ويأتي تنفيذ هذه الخطط بتوجيهات ومتابعة معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند حفظه الله.